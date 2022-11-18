"Плакало небо": на Рівненщині попрощалися з українським кікбоксером, який загинув на фронті

Спортсмен пройшов військову підготовку в Англії

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув український кікбоксер Павло Котюк. На жаль, це не перший представник цього виду спорту, який віддав життя за батьківщину.

Загинув герой під час виконання бойового завдання на Донеччині ще 3 серпня. Це зуміла підтвердити експертиза ДНК, передає Здовбицька сільська рада у Facebook.

Павло народився 12 липня 1994 року в селі Здовбиця (Рівненська область). Він закінчив 9 класів у місцевій школі, після чого вступив до Квасилівського професійного училища. У 2014 році Котюк був призваний на строкову службу, яка проходила у Мелітополі. Юнак захоплювався кікбоксингом та не закинув хобі навіть під час служби. 21 червня 2022 року він був призваний на військову службу. Спортсмен пройшов навчання в Англії та повернувся захищати батьківщину у складі 25 Десантно-штурмової бригади.

Поховали Героя у жовтні на місцевому цвинтарі у селі Здовбиця.

"Плакало небо, плакали мама та тато, а разом з ними й вся громада. Віддати шрну військовослужбовцю прийшло чимало людей. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!" — йдеться у повідомленні сільради.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув майстер спорту з важкої атлетики Валентин Коноводов.

Нагадаємо, у бою з окупантами перестало битися серце відомого українського тренера з самбо Ігоря Чечинова.