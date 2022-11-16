Потрапив у засідку: під Бахмутом героїчно загинув боєць-кікбоксер

Спортсмен пішов захищати батьківщину добровольцем

Український кікбоксер Віталій "Вітаха" Стиба загинув у боях під Бахмутом (Донецька область).

Життя спортсмена обірвалося ще 23 серпня. Про це повідомляє сайт-реквієм "Ангели спорту". Віталій не служив в армії, проте вирішив взяти зброю в руки для захисту батьківщини.

Стиба разом зі своїм братом пішов добровольцем на війну. Він проходив службу у складі спецроти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" ГУК, мав позивний "Вітаха". Віталій знаходився в одній із найгарячіших точок "червоної" зони. Під Бахмутом під час зачистки ангара він разом із побратимами потрапив під ворожий обстріл і в перестрілці зазнав смертельного поранення. Командир "Вітахи" Сергій повідомив, що Віталій із побратимами потрапив у засідку.

"Він не служив в армії, але разом із братом пішли добровольцями на війну. Він не боявся відповідальності і твердо знав, що його покликання — захищати мир. Його силою волі, відданості, щирості — захоплювались усі побратими. Командир Віталія каже, що настільки сильної духом людини за своє життя він ще не зустрічав… Навіть після обстрілу, поранення Віталій вийшов на зв'язок, щоб доповісти командиру… Доповісти, що він завжди буде захищати кожного з нас!" — заявив міський голова Рівне Олександр Третьяк.

"Вітаха" займався єдиноборствами, вигравав обласний чемпіонат області з кікбоксингу WAKO. 25 червня 2022 року він одружився. 29 серпня у Рівному героя проводили в останню путь.

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