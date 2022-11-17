Виконуючи бойове завдання, загинув український морпіх-важкоатлет

Спортсмен віддав життя за батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту з важкої атлетики Валентин Коноводов. На жаль, це не перший спортсмен, який віддав життя за батьківщину.

Про це повідомляє сайт "Ангели спорту". Після початку повномасштабного вторгнення рф Валентин повернувся з-за кордону захищати Україну, де йому запропонували службу в силах спеціальних операцій.

24-річний Валентин, який служив у морській піхоті, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання. Героя провели в останній шлях у червні у місті Здолбунів (Рівненська область). У нього залишилася дружина.

Захисник з дитинства любив спорт, займався важкою атлетикою у Києві. Здобув звання майстра спорту, неодноразово ставав переможцем Всеукраїнських змагань. Пізніше вирішив спробувати себе в греплінгу та джіу-джитсу.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті чемпіона світу з хортингу Валерія Скоренцова. Крім того, в бою під Сватово (Луганська область) окупанти вбили у бою відомого тренера із самбо Ігоря Чечинова.