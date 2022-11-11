Сантехнік – давня професія: біля підніжжя Везувію знайшли давньоримський водопровід (фото)

Водопровід був свинцевий резервуар, до якого підведені труби.

Виверження Везувію 79 року нашої ери законсервувало попелом цілі міста. Безумовно, найвідомішим серед них виявилося невелике приморське місто Помпеї, розкопки якого ведуться з 1748 року.

Крім нього, Везувій знищив безліч дрібніших поселень та сільськогосподарських вілл. Одним з них було місто Стабії, яке розташовувалося на березі Неаполітанської затоки. Воно існувало ще в архаїчний період, але у 89 році до нашої ери під час Союзницької війни римський полководець Корнелій Сулла повністю зруйнував цей добре укріплений пункт самнітів за непокору. Надалі Стабії стали відомим курортом та улюбленим місцем відпочинку римської знаті.

Один із елементів водопроводу

У 18 столітті археологи розкопали тут ряд вілл, які чудово збереглися. Серед них найбільшою популярністю користуються вілли Сан-Марко, Пастуха і Аріадни.

Саме на останній археологи нещодавно виявили частину стародавньої системи водопостачання, йдеться у повідомленні Археологічного парку Помпей (Archaeological Park of Pompeii), пише Heritage Daily.

Вчені знайшли прикрашений свинцевий резервуар, до якого підведено труби. Ця система була з’єднана з імплювієм (неглибоким басейном у центрі атріуму), який призначався для збирання дощової води. Повідомляється, що за виявленою системою вода подавалась у різні частини вілли. Більш того: засувки на трубах дозволяли регулювати потік води чи повністю перекривати її подачу.

Оскільки для обслуговування цих споруд був потрібен спеціальний персонал, можна з упевненістю сказати, що водопровідник і сантехнік були досить поширеними професіями на той час.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні в похованні скіфських аристократів виявили сагайдак і різну зброю.