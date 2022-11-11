Сантехник – древняя профессия: у подножия Везувия нашли древнеримский водопровод (фото)

Водопровод представлял собой свинцовый резервуар, к которому подведены трубы

Извержение Везувия 79 года нашей эры законсервировало пеплом целые города. Безусловно, самым известным среди них оказался небольшой приморский город Помпеи, раскопки которого ведутся с 1748 года.

Помимо него, Везувий уничтожил множество более мелких поселений и сельскохозяйственных вилл. Одним из них был город Стабии, располагавший на берегу Неаполитанского залива. Он существовал еще в архаический период, но в 89 году до нашей эры во время Союзнической войны римский полководец Корнелий Сулла полностью разрушил этот хорошо укрепленный пункт самнитов за непокорность. В дальнейшем Стабии стали известным курортом и излюбленным местом отдыха римской знати.

Один из элементов водопровода

В 18 веке археологи раскопали здесь великолепно сохранившиеся виллы, среди которых наибольшей известностью обладают виллы Сан-Марко, Пастуха и Ариадны.

Именно на последней археологи недавно обнаружили часть древней системы водоснабжения, говорится в сообщении Археологического парка Помпей (Archaeological Park of Pompeii), пишет Heritage Daily.

Ученые нашли украшенный свинцовый резервуар, к которому подведены трубы. Эта система была соединена с имплювием (неглубоким бассейном в центре атриума), который предназначался для сбора дождевой воды. Сообщается, что по обнаруженной системе вода подавалась в разные части виллы. Более того, задвижки на трубах позволяли регулировать поток воды или полностью перекрывать ее подачу.

А так как для обслуживания этих сооружений требовался специальный персонал, можно с уверенностью сказать, что водопроводчик и сантехник были весьма распространенными профессиями в те времена.

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