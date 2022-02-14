Укр

В Днепре покажут археологические находки "Большой стройки" трассы Днепр – Решетиловка

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Археологические исследования на Днепропетровщине во время строительства дороги Н-31 Новость обновлена 14 февраля 2022, 15:36
Археологические исследования на Днепропетровщине во время строительства дороги Н-31

В Днепре 14 февраля откроется выставка "Археология большой стройки: перекресток путей", на которой будут представлены результаты археологических исследований, проведенных на Днепропетровщине во время строительства дороги Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка в 2021 году. Дорога прокладывается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и должна соединить Днепр с Киевом.

Об этом сообщает официальная страница выставки в Facebook.

Днепровская археологическая экспедиция Охранной археологической службы Украины провела исследование многослойных поселений и фортификационных сооружений. Были исследованы четыре таких поселения. Площадь раскопок составила более 16 тысяч квадратных метров.

Найдено более 1,5 тысячи артефактов, которые датируются от палеолита, а это 10 тысяч лет до нашей эры, до начала ХХ века.

Самые старые находки датируются палеолитом
Самые старые находки датируются палеолитом

Среди наиболее интересных находок — кремневые и костяные орудия труда, украшения от поздней "бронзы" до начала ХХ века, разнообразная керамика от древнейших лепных сосудов до стеклянных изделий начала ХХ века.

Посетители узнают о первых животных ледникового периода, и что с ними произошло, где нашли черепаху, которой три тысячи лет, из чего производили одежду в древности, как выглядели серпы и зернотерки эпохи "бронзы" и многое другое. Выставка презентует многотысячелетнюю историю Днепропетровщины сквозь призму археологических исследований.

А современные технологии позволят оказаться на местах проведения раскопок и увидеть, как они превращаются в современную трассу.

"Такие масштабные исследования стали возможны благодаря программе президента "Большая стройка", ведь дорожники и археологи работают в синергии. Ученые изымают артефакты, а строители прокладывают новую современную автодорогу", — говорится в сообщении.

Напоминаем, что недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал о планах до 2024 года обновить в рамках этой программы 24 тысячи километров дорог.

Теги:
#Большаястройка #Программазеленского #трассаН-31 #археологическиенаходки
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