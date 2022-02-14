У Дніпрі покажуть археологічні знахідки "Великого будівництва" траси Дніпро - Решетилівка

У Дніпрі 14 лютого відкриється виставка "Археологія великого будівництва: перехрестя шляхів", на якій будуть представлені результати археологічних досліджень, які були здійснені на Дніпропетровщині під час будівництва дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка у 2021 році. Дорога прокладається в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і має з’єднати Дніпро з Києвом.

Про це повідомляє офіційна сторінка виставки у Facebook.

Дніпровська археологічна експедиція Охоронної археологічної служби України зробила дослідження багатошарових поселень та фортифікаційних споруд. Було досліджено чотири таких поселення. Площа розкопок склала понад 16 тисяч квадратних метрів.

Знайдено більше 1,5 тисяч артефактів, які датуються від палеоліту, а це 10 тисяч років до нашої ери, до початку ХХ століття.

Найстаріщі знахідки датуються палеолітом

Серед найцікавіших знахідок — крем’яні та кістяні знаряддя праці, прикраси від доби пізньої "бронзи" до початку ХХ сторіччя, різноманітна кераміка від найдавніших ліпних посудин до скляних виробів початку ХХ століття.

Відвідувачі дізнаються про перших тварин льодовикового періоду, та що з ними сталося, де знайшли черепаху, якій три тисячі років, з чого виготовляли одяг в давнину, як виглядали серпи та зернотерки доби "бронзи" та багато іншого. Виставка презентує багатотисячолітню історію Дніпропетровщини крізь призму археологічних досліджень.

А сучасні технології дозволять опинитись на місцях проведення розкопок і побачити, як вони перетворюються на сучасну трасу.

"Такі масштабні дослідження стали можливими завдяки програмі президента "Велике будівництво", адже дорожники та археологи працюють в синергії. Науковці вилучають артефакти, а будівельники прокладають новий сучасний автошлях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани до 2024 року оновити в межах цієї програми 24 тисячі кілометрів доріг.