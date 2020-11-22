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В руинах Помпеи обнаружены тела богача и раба (фото)

В руинах Помпеи обнаружены тела богача и раба (фото)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook Pompeii - Parco Archeologico﻿

Археологи обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся останки двух мужчин, погребенным под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.

Об этом сообщает CNN.

Один из мужчин, вероятно, был человеком высокого статуса в возрасте от 30 до 40 лет, у которого под шеей все еще были следы шерстяного плаща. Второй мужчина был возрастом от 18 до 23 лет и был одет в тунику. Он имел несколько раздавленных позвонков, что указывало на то, что он был рабом, который выполнял тяжелый труд.

Останки были найдены в Чивита Джулиана (Civita Giuliana), в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей, в подземной камере в районе раскопок большой виллы.

"Эти две жертвы, возможно, искали убежище, когда их унесло пирокластическим потоком около 9 часов утра", - сказал Массимо Осанна, руководитель археологической группы. "Это смерть от теплового шока, о чем также свидетельствуют их сжатые ноги и руки".

Отметим, что в городе Помпеи, расположенном в 23 км от Неаполя, проживало около 13 тысяч человек, когда извержение похоронило их под пеплом, камнями и пылью. Останки не были обнаружены до 16 века, а организованные раскопки начались примерно в 1750 году. Однако в последнее время внимание сосредоточено на предотвращении разрушения или обрушения обнаженных руин.

Ранее "Телеграф" писал, что в октябре в Перу нашли еще один древний рисунок плато Наска.

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Все по теме:

Мужчины, Археология, Жертвы, Везувий, Помпеи.

Автор:

Телеграф
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