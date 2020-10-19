В Перу обнаружили новый геоглиф возрастом 2 тысяч лет (Фото)

Археологи обнаружили на плато Наска в южной части Перу изображение кота (или кошки).

ВВС сообщает, что найденный геоглиф достигает в длину 37 метров, а его возраст составляет более 2 тысяч лет.

Изображение расположено на склоне горы. Отмечается, что оно является старейшим рисунком плато Наска. Большинство остальных геоглифов датируются 100-200 гг. до н.э.

Плато Наска в Перу очень популярно среди туристов, которых привлекают стародавние изображение разных животных, найденных на окружающих территориях. В большинстве случаев их рисунки можно увидеть только с высоты птичьего полета.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 2018 году археологами было обнаружено еще 50 изображений на плато Наска. Также ученые выдвинули новую версию происхождения геоглифов в Перу.