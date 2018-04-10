Археологи нашли в Перу новые загадочные геоглифы

В Перу археологи обнаружили новые загадочные узоры, использовав новые технологии. Более 50 ранее неизвестных геоглифов нашли на плато Наска.

Увидеть эти древние рисунки получилось с использованием 3D-сканера, который помог расшифровать снимки, сделанные беспилотниками.

Геоглифы – это узоры, которые выполнены на земле. Они отличаются большими размерами, из-за чего рассмотреть их можно только с воздуха.

Отмечается, что впервые геоглифы на Наске обнаружили в 1939 году. Как утверждают ученые, рисунки, на которых изображены геометрические фигуры, люди, животные, цветы, а также различные линии и полосы, были нанесены еще в древности.

Археологи предполагают, что часть узоров сделана представителями культуры Наска (200-700 годы н. э.), другие, более ранние изображения характерны для культуры Паракис (500 год до н. э. – 200 год н. э.).