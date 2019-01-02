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Ученые раскрыли одну из главных тайн человечества

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Ученые раскрыли одну из главных тайн человечества
08:41 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости науки: По мнению ученых, рисунки на плато исполняли роль придорожных храмов, предназначенных для вознесения молитв путниками.

Ученым удалось разгадать предназначение знаменитых рисунков на плато Наска.

Группа археологов из Канады сделали сенсационное заявление о предназначении знаменитых и таинственных геоглифов на плато Наска в Перу.

Завесу тайны смогли приоткрыть благодаря использованию дронов – они помогли составить подробнейшую карту местности в деталях. Сопоставив полученные снимки с результатами раскопок, ученые пришли к выводу что большую часть борозд оставили люди (лошадей у индейцев не было) много веков назад.

Выяснилось, что большинство геоглифов расположено рядом с дорогами или крупными поселениями людей. Чаще всего они были расположены в тех точках, где находились самые важные выходы и входы в ущелье Сиуас.

Рисунки на плато Наска совпадают по своему начертанию на узоры, которыми покрыты многие ритуальные керамические сосуды и некоторые ткани древних инков и прочих индейцев Перу. Вдобавок, обломки подобной посуды, а также прочих религиозных артефактов Бикулис и его коллеги нашли рядом с этими геоглифами.

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Загадочные отметины, оставленные на перекрестках древних дорог, могли служить своеобразными "дорожными часовнями" для древних индейцев, желавших безопасно достичь цели своего путешествия.

"Древние горные тракты и геоглифы — два самых заметных рукотворных объекта в Андах. Они расположены рядом друг с другом, и почему-то никто раньше не интересовался тем, как они могут быть связаны между собой. Наше предположение основывается на том, что эти рисунки были своеобразными "часовнями", где путешественники читали молитвы в дорогу", — заявил Питер Бикулис из университета Торонто (Канада).

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Перу, Наука, Плато Наска, Тайны человечества.
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