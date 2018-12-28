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Ученые разгадали загадку "хабаровского метеорита"

Ученые разгадали загадку &quot;хабаровского метеорита&quot;
15:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Недавняя новость о падении метеорита в Хабаровском крае сильно взбудоражила общественность.

По мнению ученых, причинить местной экосистеме ущерб могло образование речного цунами, высота которого, вероятно, достигала до 40 метров.

Напомним, о крупном теле космического происхождения сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По его словам, объект был настолько большим, что снес сопку. При этом образовавшийся завал перекрыл русло реки Бурея.

Ученые начали обсуждать детали случившегося, и дальнейший анализ развеял предположения о метеорите. Падение столь крупного тела должно было привести к повышенной сейсмической активности в районе, однако датчики не зафиксировали ничего побочного. Кроме того, не было никаких других наблюдений космического тела.

Вскоре главной версией случившегося назвали оползень, однако оставался ряд вопросов, которые, в частности, касались характера разрушений. По мнению главного научного сотрудника Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН доктора географических наук Алексея Махинова, их причиной следует считать речное цунами, вызванное оползнем. Сопоставление фотографий района позволяет говорить о том, что его высота составляла до 40 метров. "Она перешла на другой берег, снесла все деревья под корень, и поднялась волна по долине реки Средний Сандар на четыре километра вверх по течению. Цунами в дальневосточной тайге — такая вот невероятная аномалия", — говорит исследователь. 

Ученые считают случившийся оползень одним из самых крупных в России за последние годы: объем сошедшего грунта оценивают в 34 миллиона кубометров. По словам Алексея Махинова, отсутствие на месте инцидента поселков нужно считать большой удачей. В противном случае могли быть жертвы и разрушение объектов, вызванные оползнем и большой волной. 

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Стало известно: "Причиной большинства цунами считают подводные землетрясения, при которых имеет место резкое смещение участка морского дна. Чем выше сила землетрясения, тем более разрушительным может быть цунами. В то же время причиной суперцунами, способных вызвать глобальные изменения климата, многие эксперты считают падение небесных тел". 

В прошлом году сообщалось, что в Индонезии обнаружили "летопись" цунами за пять тысяч лет. Эти данные позволяют с высокой долей вероятности говорить о том, что в будущем регион столкнется с новыми цунами. Напомним, что в результате землетрясения в Индийском океане в 2004 году погибло примерно 230 тысяч человек.

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Все по теме:

Хабаровский край, Оползень, Метеорит, Падение метеорита, Река Бурея, Бурея, Оползень в России.
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