Ученые рассказали, почему исчезла одна из крупнейших цивилизации древности

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22:05 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Причиной падения Аккадского государства могли стать изменения климата.

Ученые заявили о том, что причиной падения Аккадского государства 4200 лет назад могли стать изменения климата, причины которых на данный момент остаются загадкой. Исследователи зафиксировали значительное повышение количества пыли в этот период, которое свидетельствует о том, что регион охватила масштабная засуха.

В ходе исследования ученые изучили химический состав сталагмита в пещере Голь-и-Зарад на севере Ирана. В результате исследователям удалось зафиксировать две особенности: примерно 4510-4260 лет назад возросло соотношение магний/кальций и увеличилось содержание стабильных изотопов кислорода-18. Первое обстоятельство указывает на высокое содержание пыли в воздухе, а второе – на продолжительный период засухи в регионе.

По мнению исследователей, засуха наступила внезапно и именно это стало причиной того, что люди были вынуждены покинуть поселения на севере Месопотамии и переселиться в более благоприятные регионы.

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Исследование, Наука, Государство, Находка, Исчезновение, Цивилизация.
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