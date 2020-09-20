Захоронены тысячи лет назад: в Египте откопали почти тридцать древних саркофагов (Фото)

Они были найдены в недавно открытом тоннеле на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира.
Эксперты считают, что это открытие является одним из крупнейших в своем роде.
На опубликованных изображениях показаны красочно раскрашенные хорошо сохранившиеся деревянные гробы и другие более мелкие артефакты.
Саккара использовалась в качестве места захоронения на протяжении более 3000 лет и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Первоначальные исследования показывают, что эти гробы не открывались с тех пор, как были захоронены", - говорится в заявлении министерства древностей Египта в субботу.
В заявлении также говорится, что министр древностей Египта Халед аль-Анани первоначально отложил объявление о находке до тех пор, пока не смог сам посетить это место, где поблагодарил персонал за работу в сложных условиях.
На этом месте продолжаются раскопки, эксперты пытаются установить более подробную информацию о происхождении гробов.
В министерстве заявили, что надеются раскрыть «больше секретов» на пресс-конференции в ближайшие дни.