Фаст-фуд по-візантійськи: в Ефесі виявили давню торгову лавку та закусочну

Місто було зруйноване, швидше за все, персами у 614 чи 615 році.

Схоже, в давні часи були поширені багато професій теперішнього часу, і поряд з водопровідниками попит мали послуг торговців, зброярів, гончарів і навіть продавців швидкої їжі.

Такий висновок можна зробити з нещодавньої знахідки австрійських археологів у турецькому місті Ефесі – там вони виявили залишки візантійського кварталу, зруйнованого 614 або 615 року, пише The Past з посиланням на прес-реліз Австрійської академії наук (The Archaeological Institute of the AW of Sciences).

У прес-релізі наголошується, що на західному узбережжі Малої Азії, приблизно за 80 кілометрів від Ізміру, знаходяться руїни великого античного та середньовічного міста Ефес. Це грецьке місто близько X століття до нашої ери заснували іонійці. Протягом багатьох століть портове місто було великим політичним, економічним та культурним центром, який припинив своє існування лише у XV столітті нашої ери. Ймовірно, найвідоміша подія, пов’язана з Ефесом, відбулася в 356 році до нашої ери, коли Герострат, щоб уславити своє ім’я, спалив храм Артеміди Ефеської. За переказами, це сталося тієї ж ночі, коли на світ з’явився майбутній цар Олександр Македонський.

Перші розкопки Ефеса зробили британські дослідники ще 1863 року, і з кінця ХІХ століття провідна роль вивчення древнього Ефеса належить австрійським ученим. За роки робіт їм вдалося виявити залишки численних споруд, включаючи храм Артеміди (одне із Семи чудес античного світу), бібліотеку Цельса, величезний театр, розрахований приблизно на 25 тисяч глядачів, храм Адріана, Одеон, стадіон, великі терми, акведуки та інші споруди.

Нинішнього року археологи під керівництвом Забіни Ладштеттер (Sabine Ladstätter) з Австрійської академії наук зосередили свою увагу на римській площі Доміціана, яка в давнину примикала до політичного центру міста Верхньої Агори. У пізньоантичні часи на місці площі звели квартал, що складався з торгових крамниць та ремісничих майстерень.

Там вчені виявили споруди, що прекрасно збереглися, стіни деяких з них досягають висоти 3,4 метра. Однак найнесподіванішим виявилося всередині споруд — під шаром попелу та слідів руйнувань знаходилися в незайманому вигляді численні артефакти. За словами Ладштеттер, збереження стін та підлог споруд свідчить про те, що землетрус не міг бути причиною руйнувань. Знахідки наконечників стріл і копій вказують на те, що місто постраждало внаслідок військового конфлікту, певно, із Сасанідською імперією. Ці драматичні події сталися близько 614–615 років.

Приміщення однієї з будівель кварталу в ранньому Середньовіччі використовувалися як реміснича майстерня, торгова лавка і навіть закусочна – прототип сучасного фаст-фуду. Крім численних монет і товарів, наприклад, світильників чи мініатюрних пляшечок із християнською символікою, вчені знайшли там керамічну посуд із залишками морських молюсків та солоної макрелі.

Також серед знахідок, зроблених цього року, опинилися тисячі фрагментів кераміки. Частина посуду збереглася у гарному стані. Більше того, в деяких мисках були залишки морепродуктів, наприклад, раковини молюсків, а в амфорах — солоної макрелі. Були й залишки рослинної їжі: персиків, мигдалю, оливок та бобових. Особливу увагу дослідники звернули на чотири золоті соліди, а також на кілька грошових ящиків, у яких зберігалося понад 700 мідних монет. Крім того, до рук вчених потрапили близько 600 мініатюрних пляшечок із християнською символікою, які на мотузку можна було носити на шиї.

