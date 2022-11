Фаст-фуд по-византийски: в Эфесе обнаружили древнюю торговую лавку и закусочную

Город был разрушен, скорее всего, персами в 614 или 615 году

Похоже, в древние времена были распространены многие из профессий настоящего времени, и наряду с водопроводчиками спросом пользовались услуги также торговцев, оружейников, гончаров и даже продавцов быстрой еды.

Такой вывод можно сделать из недавней находки австрийских археологов в турецком городе Эфесе – там они обнаружили остатки византийского квартала, разрушенного в 614 или 615 году, пишет The Past со ссылкой на пресс-релиз Австрийской академии наук (the Archaeological Institute of the ÖAW — Austrian Academy of Sciences).

В пресс-релизе отмечается, что на западном побережье Малой Азии, примерно в 80 километрах от Измира, находятся руины крупного античного и средневекового города Эфес. Этот греческий город около X века до нашей эры основали ионийцы на месте более древних поселений. На протяжении многих столетий портовый город был крупным политическим, экономическим и культурным центром, который прекратил свое существование лишь в XV веке нашей эры. Вероятно, самое известное событие, связанное с Эфесом, произошло в 356 году до нашей эры, когда Герострат, чтобы прославить свое имя, сжег храм Артемиды Эфесской. По преданию, это произошло в ту же ночь, когда на свет появился будущий царь Александр Македонский.

Первые раскопки Эфеса предприняли британские исследователи еще в 1863 году, а с конца XIX века ведущая роль в изучении древнего Эфеса принадлежит австрийским ученым. За годы работ им удалось обнаружить остатки многочисленных сооружений, включая храм Артемиды (одно из Семи чудес античного мира), библиотеку Цельса, огромный театр, рассчитанный примерно на 25 тысяч зрителей, храм Адриана, Одеон, стадион, крупные термы, акведуки и прочие постройки.

В нынешнем году археологи под руководством Забины Ладштэттер (Sabine Ladstätter) из Австрийской академии наук сосредоточили свое внимание на римской площади Домициана, которая в древности примыкала к политическому центру города — Верхней Агоре. В позднеантичные времена на месте площади возвели квартал, состоявший из торговых лавок и ремесленных мастерских.

Там ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся постройки, стены некоторых из них достигают высоты 3,4 метра. Однако самое неожиданное оказалось внутри сооружений — под слоем пепла и следов разрушений находились в нетронутом виде многочисленные артефакты. По словам Ладштэттер, сохранность стен и полов сооружений свидетельствует о том, что землетрясение не могло быть причиной разрушений. Находки наконечников стрел и копий указывают на то, что город пострадал в результате военного конфликта, видимо, с Сасанидской империей. Эти драматические события произошли около 614–615 года.

Помещения одного из зданий квартала в раннем Средневековье использовались в качестве ремесленной мастерской, торговой лавки и даже закусочной – прототипа современного фаст-фуда. Помимо многочисленных монет и товаров, например, светильников или миниатюрных бутылочек с христианской символикой, ученые нашли там керамическую посуду с остатками морских моллюсков и соленой макрели.

Также среди находок, сделанных в нынешнем году, оказались тысячи фрагментов керамики. Часть посуды сохранилась в целом состоянии. Более того, в некоторых мисках находились остатки морепродуктов, например, раковины моллюсков, а в амфорах — соленой макрели. Присутствовали и остатки растительной пищи: персиков, миндаля, оливок и бобовых. Особое внимание исследователи обратили на четыре золотых солида, а также на несколько денежных ящиков, в которых хранились более 700 медных монет. Кроме того, в руки ученых попали около 600 миниатюрных бутылочек с христианской символикой, которые на веревочке можно было носить на шее.

