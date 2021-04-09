Археологи искали в Египте храм Тутанхамона, а нашли целый затерянный город

Вместо храма Тутанхамона на юге Египта археологи раскопали затерянный город, который, невзирая на 3 тысячи лет "погребения", сохранился практически в первозданном виде. О неожиданной находке сообщил глава египетской археологической миссии, которой принадлежит открытие, Захи Хавас, передает местное издание "Сада эль-Балад".

Раскопки храма Тутанхамона стартовали еще осенью 2020-го в Луксоре, однако вместо погребального места участники экспедиции нашли город, прекративший существование 3400 лет назад.

"Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашим взорам, - сказал Хавас. - Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив все на своих местах".

Напомним, американские и египетские археологи откопали на территории Абидоса – древнего города Египта - пивоварню, которая, судя по всему, является древнейшим из подобных обнаруженных объектов.