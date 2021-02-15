Археологи в Египте наткнулись на пивоварню - её считают самой древней в мире

Американские и египетские археологи откопали на территории Абидоса – древнего города Египта, а ныне археологической зоны - пивоварню, которая, судя по всему, является древнейшим из подобных обнаруженных объектов.

Об этом сообщает в воскресенье, 14 февраля, агентство Associated Press.

По словам генерального секретаря Службы древностей Египта Мустафы Вазири, пивоварня, похоже, относится к временам царя Нармера – основателя I династии Раннего царства, который известен своим объединением Древнего Египта (3150 г. до н.э. - 2613 г. до н.э.).

Вазири рассказал, что археологи обнаружили восемь помещений, каждое - 20м в длину и 2,5м в ширину. В каждом из них находились расставленные в два ряда примерно 40 глиняных резервуаров, которые использовались для нагрева смеси зерен и воды для производства пива.

Один из руководителей археологической команды доктор Мэттью Адамс из Института изобразительных искусств (при Нью-Йоркском университете) заявил, что, по всей видимости, получаемый с этой пивоварни продукт использовался в ритуальных целях на церемониях правящей элиты.

Так, с середины IV тысячелетия до н.э. Абидос представлял собой важный религиозный центр Древнего Египта и одно из главных мест почитания бога Осириса.

Издание отмечает, что предположения о существовании в этом районе пивоварни впервые высказывали британские археологи еще в 1900-х годах, однако тогда им не удалось определить ее местоположение.

Абидос расположен в пустыне к западу от реки Нил, более чем в 450 километрах к югу от Каира.