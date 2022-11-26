Тушеные блюда и бульоны с костным мозгом: ученые определили рацион древнейших жителей Месопотамии

Особенностью "посуды" далеких времен были стилизованные чаши со скошенным краем

Около 5500 лет назад, когда в Киеве, возможно, только начинали рыть пещеру, ставшую сенсацией последних месяцев, в Месопотамии, на территории современного Ирака, возникли первые в мире городские государства.

С тех времен к нам дошли так называемые чаши со скошенным краем, которые, являются, возможно, первыми керамическми чашами массового производства. Об этом пишет The Past со ссылкой на "Журнал археологических наук: отчеты".

Функция чаш и продукты, содержащиеся в этих мисках, были предметом споров на протяжении десятилетий. В новой статье, опубликованной в указанных изданиях, показано, что эти чаши содержали различные продукты, но особенно мясные блюда, скорее всего, тушеные блюда или бульоны с костным мозгом.

Профессор археологии Университета Глазго Клаудия Глатц, руководившая раскопками на позднеэнеолитической стоянке Шахи-Кора, заявила о том, что полученные археологами результаты представляют собой значительный прогресс в изучении раннего урбанизма и возникновения государственной интуиции.

"Они демонстрируют, что существуют значительные местные различия в способах использования чаш в Месопотамии и в том, какие продукты в них подавались. В результате они открывают захватывающие новые направления исследований роли продуктов питания и способов питания в развитии, переговорах и возможном отказе от раннего государства на региональном и местном уровне"", — цитирует издание Глатц.

Стилизованные чаши появляются в самых ранних письменных документах, ранних клинописных табличках и обычно интерпретируются как контейнеры для пайков, используемые для раздачи хлопьев или продуктов на основе злаков государственным рабочим или персоналу. Зерновые злаки, такие как пшеница, эммер и ячмень, по своей природе подлежащие налогообложению и хранению, долгое время считались экономической основой и основным источником богатства и власти для ранних государственных институтов и их элиты.

Напомним, что остатки древней харчевник, правда, более позднего периода, найдены на территории Турции – там, где некогда находились Древняя Греция и Византия.