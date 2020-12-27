Скачать
Воскресенье, 27.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ресторатор Дима Борисов: ТРЦ и кинотеатры поняли, что еда может генерировать трафик и давать людям новый мотив для визита
Ресторатор Дима Борисов: ТРЦ и кинотеатры поняли, что еда может генерировать трафик и давать людям новый мотив для визита
Машины разбиты, два человека погибли на месте: эксклюзивные подробности и фото аварии под Киевом
Машины разбиты, два человека погибли на месте: эксклюзивные подробности и фото аварии под Киевом
Звезда "95 квартала" призналась, с кем планирует отпраздновать Новый год
Звезда "95 квартала" призналась, с кем планирует отпраздновать Новый год
Поражение Ломаченко стало сенсацией года в боксе
Поражение Ломаченко стало сенсацией года в боксе

В Помпеях раскопали древнюю закусочную с остатками еды (фото)

В Помпеях раскопали древнюю закусочную с остатками еды (фото)
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Археологи обнаружили в древнем римском городе Помпеи хорошо сохранившейся прилавок закусочной, термополия, 2000-летней давности.

Снимок прилавка в Instagram обнародовал профессор Национального археологического музея Неаполя и руководитель археологического парка Помпеев Массимо Осанна.

"Первые анализы подтверждают, что картины на прилавке, по крайней мере частично, изображают продукты питания и напитки, которые действительно продавались внутри термополия",— написал он.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Massimo Osanna (@massimo_osanna)

В руинах Помпеи обнаружены тела богача и раба (фото)

Отмечается, что посетителями термополиев, как правило, являлись бедные жители, в домах которых не было кухонь. Об этом рассказали на форуме любителей искусства Hyperallergic.

В меню входили хлеб грубого помола, соленая рыба, запеченный сыр, чечевица и вино с пряностями. По всему городу были разбросаны десятки таких закусочных.

Элита высмеивала и презирала посетителей термополиев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Рим, Археология, Помпеи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пограничники "завернули" в Борисполе россиянку, радовавшуюся Крымскому мосту
02 Может привести к смерти: выяснилась опасность алкоголя для переболевших коронавирусом
03 Жена футболиста Динамо пожаловалась на отсутствие снега по прилету с Мальдив (фото)
04 "Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев: сколько придется платить с января 2021 года
05 Машины разбиты, два человека погибли на месте: эксклюзивные подробности и фото аварии под Киевом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
Возьмите это с собой: гонщик Мочанов рассказал, что стоит держать в машине во время зимней непогоды
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
На Донбассе ранен украинский военный: что известно
Российские военные пальнули из пушки по &quot;Детскому миру&quot; и красиво объяснили конфуз
Российские военные пальнули из пушки по "Детскому миру" и красиво объяснили конфуз
Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото
Эллерт и Мишина озадачили «беременным» фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь