В Помпеях раскопали древнюю закусочную с остатками еды (фото)

Археологи обнаружили в древнем римском городе Помпеи хорошо сохранившейся прилавок закусочной, термополия, 2000-летней давности.

Снимок прилавка в Instagram обнародовал профессор Национального археологического музея Неаполя и руководитель археологического парка Помпеев Массимо Осанна.

"Первые анализы подтверждают, что картины на прилавке, по крайней мере частично, изображают продукты питания и напитки, которые действительно продавались внутри термополия",— написал он.

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Отмечается, что посетителями термополиев, как правило, являлись бедные жители, в домах которых не было кухонь. Об этом рассказали на форуме любителей искусства Hyperallergic.

В меню входили хлеб грубого помола, соленая рыба, запеченный сыр, чечевица и вино с пряностями. По всему городу были разбросаны десятки таких закусочных.

Элита высмеивала и презирала посетителей термополиев.