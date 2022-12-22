Пернатий сексизм: в Ізраїлі вчені навчили курей нести яйця лише з самками

Щороку у світі вбивають 7 млрд курчат-самців

Яйця та куряче м’ясо в Україні можуть знову подорожчати. А в Ізраїлі вчені провели експеримент і навчили курей нести лише "правильні" яйця, а саме з ембріонами жіночої статі.

Як повідомляється на порталі france24, вчені в Ізраїлі вивели особливих курей-несучок, у яких відсутній ген, який відповідає за ембріонів-хлопчиків.

Щороку у світі знищують близько 7 млрд курчат чоловічої статі одразу після народження. Пташенят півнів, народжених від яйцекладки, масово знищують шляхом задушення або роздавлювання, оскільки вони не придатні для м’яса і не несуть яєць.

Активісти захисту прав тварин засудили цю практику як варварську, і вона була заборонена в кількох європейських країнах. А в 2022 році в Німеччині набула чинності заборона на вибракування курчат чоловічої статі. Французькі фермери також повинні до кінця року дотримуватися нових обмежень.

Команда Центру ізраїльських сільськогосподарських досліджень Volcani за допомогою редактора генів вивела новий вид курей, у яких народжуються лише самки. За їхніми словами, це єдиний спосіб суттєво обмежити масове вибракування курчат чоловічої статі у всьому світі.

"Це перше у світі та єдине рішення, яке легко реалізувати учасникам галузі", — каже керівник групи Юваль Сіннамон, ембріолог Volcani Center.

Водночас він заявив, що технології, за якими намагаються визначати стать майбутнього ембріона, ненадійні. Вченим центру Volcani знадобилося сім років, щоб вивести вид курей, які нестимуть яйця лише з самками.

Технологія включає генетичну модифікацію курей-несучок, щоб при виношуванні чоловічих ембріонів вони не розвивалися і не вилуплювалися.

"Після запліднення чоловічі ембріони не розвиваються і гинуть у зародку, а жіночі ембріони розвиваються нормально, без генетичних модифікацій і нормально вилуплюються. Це дасть реальну відповідь на ймовірно найсерйознішу проблему захисту тварин у сучасному світі", — пояснив Синнамон.

Крім захисту прав тварин, ця технологія вирішить ще одну проблему — вона дозволить виробникам птиці економити простір та енергію, які необхідні для роботи інкубаторів. Також знизяться витрати на вибракування.

"Вибракування кожного курчати чоловічої статі коштує долар, так що це сім мільярдів заощаджень на рік", — резюмував Юваль Сіннамон.

За прогнозами експертів, комерційна вигода від технології може з’явитися протягом двох років.

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