Пернатый сексизм: в Израиле ученые научили кур нести яйца только с самками

Ежегодно в мире убивают 7 млрд цыплят-самцов

Яйца и куриное мясо в Украине могут снова подорожать. А в Израиле ученые провели эксперимент и научили курей нести только "правильные" яйца, а именно — с эмбрионами женского пола.

Как сообщается на портале france24, ученые в Израиле вывели особых кур-несушек, у которых отсутствует ген, отвечающий за эмбрионов-мальчиков.

Ежегодно в мире уничтожают около 7 млрд цыплят мужского пола сразу после рождения. Птенцов петухов, рожденных от яйцекладки, массово уничтожают путем удушения или раздавливания, так как они не пригодны для производства мяса и не несут яиц.

Активисты по защите прав животных осудили эту практику как варварскую, и она была запрещена в нескольких европейских странах. А в 2022 году в Германии вступил в силу запрет на выбраковку цыплят мужского пола. Французские фермеры также должны до конца года соблюдать новые ограничения.

Команда Центра израильских сельскохозяйственных исследований Volcani при помощи редактора генов вывела новый вид кур, у которых рождаются только самки. По их словам, это единственный способ существенно ограничить массовую выбраковку цыплят мужского пола во всем мире.

"Это первое в мире и единственное решение, которое легко реализовать участникам отрасли", — руководитель группы Юваль Синнамон, эмбриолог Volcani Center.

Вместе с тем он заявил, что технологии, по которым пытаются определять пол будущего эмбриона, ненадежны. Ученым центра Volcani понадобилось семь лет, чтобы вывести вид кур, которые будут нести яйца только с самками.

Технология включает в себя генетическую модификацию кур-несушек, чтобы при вынашивании мужских эмбрионов они не развивались и не вылуплялись.

"После оплодотворения мужские эмбрионы не развиваются и гибнут в зародыше, а женские эмбрионы развиваются нормально, без генетических модификаций и нормально вылупляются. Это даст реальный ответ на, вероятно, самую серьезную проблему защиты животных в современном мире", — объяснил Синнамон.

Помимо защиты прав животных эта технология решит еще одну проблему — она позволит производителям птицы экономить пространство и энергию, которые необходимы для работы инкубаторов. Также снизятся затраты на выбраковку.

"Выбраковка каждого цыпленка мужского пола стоит доллар, так что это семь миллиардов сбережений в год", — резюмировал Юваль Синнамон.

По прогнозам экспертов, экоммерческая выгода от технологии может появиться в течение двух лет.

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