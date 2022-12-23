Нерадостные прогнозы: ученые предрекли массовое вымирание обитателей Земли к 2100 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3005
Около четверти ныне обитающих на планете видов флоры и фауны может исчезнуть
Несмотря на предпринимаемые человечеством меры предотвратить глобальное потепление, жизнь на Земле практически обречена.
К таким нерадостным выводам пришли авторы нового исследования из Австралии и ЕС.
Так, к 2100 году около четверти ныне обитающих на планете видов флоры и фауны может исчезнуть, пишет Naked Science со ссылкой на специализированное издание.
Если человечество не предпримет решительных мер, бьют тревогу аналитики, то вымирание живых существ на Земле станет в ближайшие десятилетия массовым.
Они математически рассчитали, какие последствия грозят Земле, если изменения климата, идущие уже сейчас, не будут купированы или хотя бы заторможены.
Уже к 2050 году, показывает модель, с лица Земли исчезнут порядка 10 процентов флоры и фауны. А по итогу нынешнего века, то есть, к 2100 году, потери видов достигнут цифры в 27 процентов.
Авторы расчетов называют этот процесс шестым массовым вымиранием, которое уже началось. Причины известны: глобальное изменение климата, усугубленное вредоносной деятельностью человека.
Напомним, что ранее ученые выяснили, чем обернется для человечества глобальное потепление.