Нерадостные прогнозы: ученые предрекли массовое вымирание обитателей Земли к 2100 году

Около четверти ныне обитающих на планете видов флоры и фауны может исчезнуть

Несмотря на предпринимаемые человечеством меры предотвратить глобальное потепление, жизнь на Земле практически обречена.

К таким нерадостным выводам пришли авторы нового исследования из Австралии и ЕС.

Так, к 2100 году около четверти ныне обитающих на планете видов флоры и фауны может исчезнуть, пишет Naked Science со ссылкой на специализированное издание.

Если человечество не предпримет решительных мер, бьют тревогу аналитики, то вымирание живых существ на Земле станет в ближайшие десятилетия массовым.

Они математически рассчитали, какие последствия грозят Земле, если изменения климата, идущие уже сейчас, не будут купированы или хотя бы заторможены.

Уже к 2050 году, показывает модель, с лица Земли исчезнут порядка 10 процентов флоры и фауны. А по итогу нынешнего века, то есть, к 2100 году, потери видов достигнут цифры в 27 процентов.

Авторы расчетов называют этот процесс шестым массовым вымиранием, которое уже началось. Причины известны: глобальное изменение климата, усугубленное вредоносной деятельностью человека.

Напомним, что ранее ученые выяснили, чем обернется для человечества глобальное потепление.