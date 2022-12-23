Нерадісні прогнози: вчені пророкують масове вимирання мешканців Землі до 2100 року
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Близько чверті видів флори і фауни, що нині мешкають на планеті, може зникнути
Незважаючи на заходи, що вживаються людством з метою запобігти глобальному потеплінню, життя на Землі практично приречене.
Таких нерадісних висновків дійшли автори нового дослідження з Австралії та ЄС.
Так, до 2100 року близько чверті видів флори і фауни, що нині живуть на планеті, може зникнути, пише Naked Science з посиланням на спеціалізоване видання.
Якщо людство не вживе рішучих заходів, б’ють на сполох аналітики, то вимирання живих істот на Землі стане в найближчі десятиліття масовим.
Вони математично розрахували, які наслідки загрожують Землі, якщо зміни клімату, які відбуваються вже зараз, не будуть куповані або хоча б загальмовані.
Вже до 2050 року, показує модель, з Землі зникнуть близько 10 відсотків флори і фауни. А за підсумками нинішнього століття, тобто до 2100 року, втрати видів досягнуть цифри у 27 відсотків.
Автори розрахунків називають цей процес шостим масовим вимиранням, яке вже розпочалося. Причини відомі: глобальна зміна клімату, посилена шкідливою діяльністю людини.
Нагадаємо, що раніше вчені з’ясували, чим обернеться для людства глобальне потепління.