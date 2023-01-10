К земле приближается необычная комета: в последний раз ее видели 50 тысяч лет назад

В прошлый раз комета приближалась к Земле в позднем палеолите

Любители космоса смогут вскоре наблюдать пролет зеленой кометы, которую в последний раз видели наши предки более 50 тысяч лет назад.

Как информирует Американское аэрокосмическое агентство (NASA), речь идет о комете C/2022 E3 (ZTF), чья орбита проходит через внешние пределы Солнечной системы.

Космическое тело обнаружили астрономы из Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего (Калифорния, США) 2 марта 2022 года. Они установили, что в последний раз комету могли видеть с Земли около 50 тысяч лет назад.

В этот раз она максимально приблизится к Солнцу 12 января, после чего вновь отправиться на еще один круг.

К земле она приблизится на минимальное расстояние в 42 миллиона километров в период с 1 по 2 января. Однако любители космоса, у которых есть бинокли или телескопы могут наблюдать ее в небе в течение большей части января в Северном полушарии и в течение почти всего февраля в Южном полушарии Земли.

В зависимости от того, насколько яркой она станет в ближайшие недели, не исключается, что в конце января ее можно будет увидеть в небе даже невооруженным глазом.

Стоит отметить, что это не единственное космическое явление, которое можно наблюдать в звездном небе в январе. Так ранее сообщалось, что в конце месяца можно будет увидеть парад планет.