Удар по отношениям: затронет ли Украину инцидент с китайским аэростатом над США

Эксперты объяснили, зачем Китаю понадобилось запускать воздушный шар в США

Американо-китайские отношения, которые и так достаточно напряжены, переживают очередные испытания. Причиной стал китайский аэростат, "заблудившийся" в небе над США в начале февраля.

Какое-то время высшее военно-политическое руководство Штатов размышляло сбивать-не сбивать высотный воздушный шар, напоминающий разведчика.

В итоге решили не останавливаться лишь на отмене намеченного на 5-6 февраля визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. И сбили китайский аэростат в американских территориальных водах.

Эксперты рассказали "Телеграфу", случайно ли всё это произошло аккурат перед визитом Блинкена в Пекин, а также – как американо-китайские отношения могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе российско-украинской войны.

Аэростатом фактически создан повод сорвать визит Блинкена в Китай

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что такие вещи случайно не происходят.

"Очевидно, что кому-то в окружении китайского лидера Си Цзиньпина не нравится опция по улучшению американо-китайских отношений. Следовательно, этим аэростатом фактически создан повод сорвать визит Блинкена в Китай, – поясняет эксперт. – США не могли не сбить зонд, ведь это было бы расценено как слабость".

В то же время, продолжает Вадим Трюхан, тот факт, что между обнаружением аэростата и его сбитием прошло определенное время, свидетельствует о том, что в Вашингтоне пытались найти какой-то компромиссный вариант, чтобы не повышать градус напряжения в двусторонних отношениях с Китаем.

"И то, что такого варианта не удалось найти, означает лишь одно, – в Пекине не захотели предоставить таких объяснений причин этого инцидента, имеющего явные признаки откровенной провокации, которые удовлетворили бы Вашингтон. Теперь возникает вопрос, что дальше. Здесь есть варианты. С одной стороны, похолодание американо-китайских отношений может продолжаться достаточно долго. Ведь, как известно, Китай умеет ждать, а в США этому тоже научились. В то же время, полный разрыв невозможен. Он не отвечает коренным интересам обеих сторон. Скорее всего, – считает экс-дипломат, – этот инцидент будет спущен на тормозах, и обе стороны вернутся за стол переговоров, не важно, в Пекине, в Вашингтоне или где-то на нейтральной территории".

Эксперт по Восточной Азии Алексей Живора предполагает, что инцидент является попыткой Китая проверить решимость Штатов.

"Первоначально растерянная реакция США в ситуации с аэростатом, похоже, обусловлена отсутствием как разведданных, так и аналитики относительно будущей геополитической траектории Китая. К чему может стремиться один человек без каких-либо рычагов контроля (а в КНР с Си Цзиньпином сейчас именно такая ситуация)? Ответа на этот вопрос не существует, но, думаю, большинство сейчас вспоминает владимира путина и нерешительность Запада после аннексии Крыма и российского вторжения в Украину", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что использование именно аэростата – это не столько попытка унизить Вашингтон, сколько сигнал, что методы будущего противостояния будут неожиданными для последнего.

"Если один воздушный шар требует использования ракет и дорогого истребителя пятого поколения, то как быть с тысячами дешевых воздушных аппаратов, забивающих систему воздушного мониторинга? Видимо, Китай таким образом проверяет, насколько серьезно США воспринимает его как будущего противника", – констатирует Алексей Живора.

США + КНР или США vs КНР

Анализируя возможные дальнейшие действия Пекина в ракурсе российско-украинской войны, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает:

"Китайцы прекрасно понимаю, что становится на бок "лузера" (а именно так сейчас выглядит рф) – демонстрировать свою неадекватность. Никто добровольно не выбирает позицию явно проигрывающего. Так что китайцы будут продолжать кивать на то, что надо достигать урегулирования мирным путем, призывать сесть за стол переговоров. Но помогать россии практически – не будут".

По его мнению, во время следующей встречи между представителями КНР и США, когда бы та не состоялась, американцы четко дадут понять китайцам следующее – если те рассчитывают на нормальность отношений, если хотят сохранить в целом позитивную экономическую динамику своего развития, то им придется (учитывая полную торгово-экономическую зависимость от стран Запада), не особо дергаться. Не делать шаги, которые могут помешать самому Китаю.

"Думаю, в обозримом будущем мы увидим очередную попытку Вашингтона и Пекина спокойно договориться. И явно не за счет Украины. И для нас это, как мне кажется, самый важный момент, какой может быть в этом двустороннем диалоге", – констатирует Владимир Огрызко.

По мнению Вадима Трюхана, Китай потенциально может сыграть для россии такую же роль, которую США играют в отношении Украины, а именно – основного поставщика оружия, боеприпасов и другой помощи, необходимой для успешного ведения боевых действий.

"Следовательно, Вашингтону необходимо удержать Пекин от сближения с Москвой. До последнего времени нашим американским друзьям это удавалось. Однако иногда в течение последнего времени уровень напряжения в двусторонних американо-китайских отношениях зашкаливал. Наивысшей точкой до нынешнего случая с аэростатом был визит спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси в Тайвань в августе прошлого года.

В то же время, продолжает эксперт, двусторонняя встреча лидеров КНР и США во время ноябрьского саммита G20 на Бали показала, что и Си Цзиньпин и Джо Байден настроены на дипломатию.

"Уровень взаимозависимости двух государств, а также Китая с Европой, насколько высок, что гипотетический широкомасштабный конфликт между ними повлек бы за собой слишком значительные потери, которые нечем компенсировать. Именно поэтому вероятен поиск дипломатического урегулирования тех недоразумений, которые накопились", – прогнозирует Вадим Трюхан.

Для Украины, продолжает он, это был бы хороший сигнал. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими стратегическими партнерами (а Китай до сих пор de jure являются нашими стратегическим партнером) не испортились.

"Но вряд ли США удастся убедить КНР в необходимости надавить на путина, в частности, по выводу войск из Украины. Ведь у Китая свой интерес – он заинтересован в ослаблении и возможно даже унижении россии, однако не в ее уничтожении. У него есть свои виды на территории и ресурсы рф", – поясняет эксперт.

Вадим Трюхан надеется, что прагматизм нынешних вождей Китая победит их непомерные геополитические аппетиты. Особенно учитывая, что в Пекине понимают, во что превратилась нынешняя россия, и уже не верят в реалистичность ее захватнических планов, поясняет эксперт.

"Ключевой для Украины и мира является позиция двух сторон по ядерным угрозам, которые то и дело звучат из Кремля. Нет сомнений, что американцы и китайцы будут и далее единодушны, предупреждая россиян о недопустимости не просто применения ядерного оружия, но даже высказывания таких угроз. При этом слова они не будут подбирать. Позиция будет жесткой и однозначной", – констатирует эксперт.

Алексей Живора обращает внимание, что о встрече Байдена и Си в Индонезии известно мало. Главным образом, поясняет он, это событие ознаменовало выход Китая из тотальной самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19 и жестко ограничившей даже дипломатические связи высших должностных лиц.

"Пандемия способствовала созданию атмосферы недоверия между двумя странами. Вспомним взаимные обвинения в появлении вируса, скандалы по этому поводу. Встреча главных дипломатов могла бы стать логическим продолжением того, что произошло в Индонезии – и первым звоночком, что отношения действительно возвращаются к норме. Но из-за скандала с аэростатом всё пока поставлено на паузу, – отмечает эксперт. – Однако рано или поздно КНР и США вновь встретятся лицом к лицу. И, безусловно, затронут тему российской агрессии. Можно ожидать поднятия вопросов по экономическим санкциям, предотвращению передачи Китаем технологий (в том числе западных) и товаров военного и двойного назначения россии. На мой взгляд, этот процесс и так непублично происходит, а постепенная нормализация дипломатических отношений лишь придала бы ускорение положительным для нас моментам".