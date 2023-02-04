США сбили китайский летательный аппарат: детали (видео)

В Пентагоне хотели собрать как можно больше обломков

Эпопея с китайским воздушным шаром, который пролетел над важными военными объектами по всей Северной Америке, пришла к логическому завершению. Летательный аппарат все же сбили.

Как информирует AP, аэростат был сбит в американских территориальных водах в Атлантическом океане с помощью истребителей Воздушных сил на высоте около 18 километров.

Перед этим воздушное и водное пространство в зоне предполагаемого падения было очищено от гражданских. Ответственные за проведение операции лица старались рассчитать время и место падения таким образом, чтобы собрать как можно больше обломков, прежде чем они утонут в океане.

Накануне сообщалось, что представители США решили не сбивать аппарат, поскольку его падение могло привести к потенциальным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Хоть в Пентагоне считают, что возможности зонда по сбору информации весьма ограничены, однако он пролетел над несколькими секретными объектами, включая места дислокации ядерного оружия.

В Китае же сообщили, что воздушный шар является гражданским воздушным судном, который выполнял некую научную миссию. В МИД страны добавили, что они "сожалеют" об этом инциденте и будут работать с США для решения этого вопроса.

Стоит отметить, что сейчас отношения между Вашингтоном и Пекином находятся в очень напряженном состоянии, а глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан отдал своим подчиненным приказ о подготовке всех военных сил Штатов к вероятно войне с Китаем уже в 2025 году.