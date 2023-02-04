США збили китайський літальний апарат: деталі (відео)

У Пентагоні хотіли зібрати якнайбільше уламків

Епопея з китайською повітряною кулею, яка пролетіла над важливими військовими об’єктами по всій Північній Америці, прийшла до логічного завершення. Літальний апарат все ж таки збили.

Як повідомляє AP, аеростат був збитий в американських територіальних водах в Атлантичному океані за допомогою винищувачів Повітряних сил на висоті близько 18 кілометрів.

Перед цим повітряний та водний простір у зоні передбачуваного падіння було очищено від цивільних. Відповідальні за проведення операції особи намагалися розрахувати час і місце падіння таким чином, щоб зібрати якнайбільше уламків, перш ніж вони втопляться в океані.

Напередодні повідомлялося, що представники США вирішили не збивати апарат, оскільки його падіння могло призвести до потенційних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Хоча у Пентагоні вважають, що можливості зонда зі збору інформації дуже обмежені, проте він пролетів над кількома секретними об’єктами, включаючи місця дислокації ядерної зброї.

У Китаї ж повідомили, що повітряна куля є цивільним повітряним судном, яке виконувало якусь наукову місію. У МЗС країни додали, що вони "шкодують" про цей інцидент і працюватимуть із США для розв'язання цього питання.

Варто зазначити, що зараз відносини між Вашингтоном і Пекіном перебувають у дуже напруженому стані, а голова Командування повітряної мобільності Майк Мінніхан віддав своїм підлеглим наказ про підготовку всіх військових сил Штатів до ймовірно війни з Китаєм уже у 2025 році.