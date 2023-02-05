Был сбит в американских территориальных водах: в Пентагоне рассказали, почему "приземлили" китайский аэростат

Китайцы выразили "сильное недовольство" действиями США

Военные Соединенных Штатов Америки сбили 4 февраля китайский аэростат, который ранее зашел в их воздушное пространство, так как он использовался для наблюдения за американскими стратегическими объектами в континентальной части страны.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин.

В Пентагоне отметили, что президент Джо Байден отдал приказ об уничтожении аэростата-шпиона сразу, как узнал о нем. Это должны были сделать сразу, когда только операцию можно было бы выполнить без чрезмерного риска для жизни американцев.

Однако тогда шар двигался над землей, поэтому, по расчетам военных, его было опасно сбивать из-за больших размеров и веса аэростата, а также из-за высоты его полета.

"Согласно поручению президента, Министерство обороны разработало варианты безопасного сбития воздушного шара над нашими территориальными водами, внимательно следя за его маршрутом и действиями по сбору разведданных", – сказано в сообщении.

Операция была проведена в координации и при полной поддержке правительства Канады: эта страна также принимала участие в отслеживании движения воздушного шара КНР.

"Президент Байден и его команда национальной безопасности всегда будут ставить на первое место безопасность американского народа, одновременно эффективно реагируя на неприемлемое нарушение КНР нашего суверенитета", – добавили в оборонном ведомстве.

В то же время Министерство иностранных дел Китая выразило "сильное недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные летательные аппараты", передает ВВС.

"Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств – это была абсолютно случайность", — утверждают в ведомстве.

Китайские власти отрицают, что это был шар-шпион, и вместо этого заявляют, что это был метеорологический аэростат, который сбился с пути.

Напомним, что президент США Джо Байден поздравил пилотов истребителя, которые сбили шпионский аэростат у побережья Южной Каролины и сказал, что он приказывал сбить его "как можно быстрее".