Квадрокоптеры уже надоели: инженеры создали дрон-аэростат (Видео)

Новости технологии:Инженеры представили дрон новой формы, работающий по принципу аэростата.

Инженеры представили дрон-аэростат, работающий от микрокомпьютера Raspberry Pi. Разработка исследователей из Новой Зеландии описана на GitHub.

Подавляющее большинство современных дронов выполнено по схеме квадрокоптера — ее легко воспроизводить, однако время полета таких аппаратов ограничено получасом, а вращающиеся на большой скорости винты могут представлять опасность как для оператора, так и для других людей.

В новой работе исследователи создали дрон новой формы — он выполнен в виде аэростата и расходует энергию только на маневры. Основное время он держится в воздухе за счет заполненного гелием объема.

В основе беспилотника лежит 91-сантиметровый воздушный шар с фольгированной поверхностью, в нижней части которого расположена платформа управления с тремя винтами. Гондола напечатана на 3D-принтере, а внутри нее установлен компьютер Raspberry Pi Zero W, камера и аккумулятор емкостью 500 мА·ч.

Тестирование аппарата показало, что он способен поднимать в воздух грузы весом до 80 кг. Кроме того, аппарат может летать по кругу без вмешательства оператора, а также выполнять различные простые маневры.