Новейший истребитель F-15QA совершил свой первый полет (Видео)

Новости технологии:Катар должен в ближайшие годы получить от Boeing 36 таких машин.

Самый инновационный истребитель F-15QA совершил первый полет. Об этом говорится в сообщении компании Boeing — разработчика этого боевого самолета.

Испытания истребителя F-15QA для BBC Катара прошли 14 апреля 2020 года. В рамках тестирования самолет совершил 90-минутный полет. Устройство взлетело и приземлилось в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе.

F-15QA оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной решеткой, фазированной антенной, и двумя двигателями General Electric GE F110-129. Устройство может иметь большое количество схем установки вооружения, как и другие самолеты типа F-15.

Катар должен в ближайшие годы получить от Boeing 36 таких машин. По своему функционалу устройства похожи на самолеты F-15SA, которые были недавно поставлены на вооружение в Саудовской Аравии, и на перспективные F-15EX, который могут получить ВВС США.