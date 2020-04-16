Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Коронавирус в Украине: что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19
Что делать беременным женщинам при подозрении на Covid-19

Новейший истребитель F-15QA совершил свой первый полет (Видео)

Новейший истребитель F-15QA совершил свой первый полет (Видео)
02:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости технологии:Катар должен в ближайшие годы получить от Boeing 36 таких машин.

Самый инновационный истребитель F-15QA совершил первый полет. Об этом говорится в сообщении компании Boeing — разработчика этого боевого самолета.

Испытания истребителя F-15QA для BBC Катара прошли 14 апреля 2020 года. В рамках тестирования самолет совершил 90-минутный полет. Устройство взлетело и приземлилось в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе.

F-15QA оснащен современной радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-63(v)3 с активной решеткой, фазированной антенной, и двумя двигателями General Electric GE F110-129. Устройство может иметь большое количество схем установки вооружения, как и другие самолеты типа F-15.

Автономные мины-торпеды: США разрабатывают новое вооружение для флота

Катар должен в ближайшие годы получить от Boeing 36 таких машин. По своему функционалу устройства похожи на самолеты F-15SA, которые были недавно поставлены на вооружение в Саудовской Аравии, и на перспективные F-15EX, который могут получить ВВС США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Катар, Boeing, Самолет, Вооружение, F-15QA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
03 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
04 В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран (Фото)
05 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Covid-19: количество смертей в Британии почти достигло 13 тысяч
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
ГБР может возглавить адвокат Януковича
ГБР может возглавить адвокат Януковича
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь