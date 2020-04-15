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Автономные мины-торпеды: США разрабатывают новое вооружение для флота

Автономные мины-торпеды: США разрабатывают новое вооружение для флота
04:08 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:США поставят на вооружение флота самоходные противолодочные мины-торпеды

В США создадут самоходные противолодочные мины-торпеды по программе Hammerhead. К 2021 году у американской армии должны появиться 30 первых прототипов таких мин. Об этом пишет Breaking Defense.

Полноценные поставки мин-торпед на вооружение начнутся с 2023 года, говорится в документах армии США. Приглашение принять участие в программе Hammerhead получили 16 компаний-разработчиков различного типа вооружения.

Детали возможных контрактов пока не раскрываются.

Сейчас на вооружении ВМС США находятся морские мины-торпеды Mk.60 CAPTOR, которые доставляются к цели с помощью кораблей, самолетов или вертолетов. После попадания в воду такого устройства от мины отделяется якорь, к которому она прикрепляется с помощью троса. Боеприпас может определить шум подводных лодок и взорваться в случае обнаружения противника.

СМИ: США ведут разработку лазерного оружия для подводных лодок

Новый тип мин будет самостоятельно добираться до места своей дислокации. По сути, разработчикам нужно собрать беспилотное боевое устройство с системой активного и пассивного акустического наведения.

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Все по теме:

Вооружение, ВМС США, Мины, Торпеды.
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