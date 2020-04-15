Автономные мины-торпеды: США разрабатывают новое вооружение для флота

Новости технологии:США поставят на вооружение флота самоходные противолодочные мины-торпеды

В США создадут самоходные противолодочные мины-торпеды по программе Hammerhead. К 2021 году у американской армии должны появиться 30 первых прототипов таких мин. Об этом пишет Breaking Defense.

Полноценные поставки мин-торпед на вооружение начнутся с 2023 года, говорится в документах армии США. Приглашение принять участие в программе Hammerhead получили 16 компаний-разработчиков различного типа вооружения.

Детали возможных контрактов пока не раскрываются.

Сейчас на вооружении ВМС США находятся морские мины-торпеды Mk.60 CAPTOR, которые доставляются к цели с помощью кораблей, самолетов или вертолетов. После попадания в воду такого устройства от мины отделяется якорь, к которому она прикрепляется с помощью троса. Боеприпас может определить шум подводных лодок и взорваться в случае обнаружения противника.

Новый тип мин будет самостоятельно добираться до места своей дислокации. По сути, разработчикам нужно собрать беспилотное боевое устройство с системой активного и пассивного акустического наведения.