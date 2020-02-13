СМИ: США ведут разработку лазерного оружия для подводных лодок

ВМС США планируют вооружить свои атомные подводные лодки высокоэнергетическим лазерным оружием.
Об этом сообщает издание Popular Mechanics.
Но, согласно имеющимся данным, есть только одна проблема: лазерное оружие не работает под водой, так как излучение лазера рассеивается и практически сразу же поглощается водной средой.
Хотя в ряде опубликованных в прессе документах раскрываются некоторые подробности проектов, разработкой которых занимается ВМС, по крайней мере, с 2011 года, но военно-морское ведомство по-прежнему хранит молчание о результатах испытаний и назначении такой системы. Согласно одной из версий, американский флот планирует устанавливать лазеры на перископы подводных лодок и использовать их в качестве оружия, находясь на перископной глубине или в надводном положении.
"Высокоэнергетические лазеры способны выводить из строя системы наведения беспилотных летательных аппаратов и поджигать небольшие суда, такие как иранские катера типа Boghammars", — рассказал обозревателю PopMech научный сотрудник международного исследовательского центра Королевский институт оборонных исследований Сидхарт Каушал.
Это не первая попытка американских военных освоить лазерное оружие. В частности, ВМС США уже установили лазерную пушку на одном из своих эсминцев; командование сухопутных войск подписало контракт на разработку боевого лазера, устанавливаемого на грузовиках, а ВВС США проводит испытания лазерного оружия для истребителей.
Согласно имеющимся документам, американские подводные лодки будут ходить в море без новых лазерных установок еще как минимум три года