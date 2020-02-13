Военная спутниковая связь НАТО станет доступной для всех стран Альянса

Новости мира:"Космические" страны НАТО будут предоставлять союзникам свои спутники для связи.

Четыре страны НАТО — Франция, Италия, Великобритания и США — в среду в брюссельской штаб-квартире Альянса подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает возможность расширить возможности спутниковой связи в интересах всех союзников.

Церемония подписания документа сроком на ближайшие 15 лет состоялась в рамках двухдневной встречи министров обороны НАТО, которая началась сегодня в Брюсселе, сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.

"Меморандум между Францией, Италией, Великобританией и США оказывает этим четырем союзникам возможность предоставлять космические способности собственных программ военной спутниковой связи (SATCOM) для всего НАТО. Эти страны-союзницы уже начали предоставлять такие способности с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметил на церемонии подписания помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камил Гранд (Camille Grand), союзники по НАТО все больше нуждаются в поддержке из космоса для разнообразных действий – от сбора разведывательной информации и навигации до слежения за передвижением военных сил по всему миру и обнаружения ракетных пусков. Использование космического пространства для таких целей значительно усиливает способности НАТО в сдерживании и обороне. Именно поэтому Альянс в дальнейшем будет служить форумом для политико-военных консультаций и обмена информацией в сферах, связанных с развитием космических средств.

В прошлом году НАТО приняло решение о выделении 1 миллиарда евро для развития системы спутниковой связи (SATCOM) в течение следующих 15 лет. За обеспечение услугами этой системы всех союзников будет отвечать Агентство связи и информации НАТО, которое будет координировать свою деятельность со странами-поставщиками спутниковых услуг. Такое взаимодействие сделает военную спутниковую связь, который используется в интересах НАТО, более устойчивым, надежным и эффективным.

Упомянутый проект заменит предыдущую программу SATCOM, которая оказывала соответствующие услуги союзникам по Альянсу в 2005-2019 годах.