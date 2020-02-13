Скачать
Четверг, 13.02.2020
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
В ЕБА анонсировали встречу Зеленского с бизнес-сообщеcтвом
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца
Софи Тернер и Джо Джонас ожидают первенца

Военная спутниковая связь НАТО станет доступной для всех стран Альянса

Военная спутниковая связь НАТО станет доступной для всех стран Альянса
03:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:"Космические" страны НАТО будут предоставлять союзникам свои спутники для связи.

Четыре страны НАТО — Франция, Италия, Великобритания и США — в среду в брюссельской штаб-квартире Альянса подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает возможность расширить возможности спутниковой связи в интересах всех союзников.

Церемония подписания документа сроком на ближайшие 15 лет состоялась в рамках двухдневной встречи министров обороны НАТО, которая началась сегодня в Брюсселе, сообщает пресс-служба Североатлантического Альянса.

"Меморандум между Францией, Италией, Великобританией и США оказывает этим четырем союзникам возможность предоставлять космические способности собственных программ военной спутниковой связи (SATCOM) для всего НАТО. Эти страны-союзницы уже начали предоставлять такие способности с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов

Как отметил на церемонии подписания помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций Камил Гранд (Camille Grand), союзники по НАТО все больше нуждаются в поддержке из космоса для разнообразных действий – от сбора разведывательной информации и навигации до слежения за передвижением военных сил по всему миру и обнаружения ракетных пусков. Использование космического пространства для таких целей значительно усиливает способности НАТО в сдерживании и обороне. Именно поэтому Альянс в дальнейшем будет служить форумом для политико-военных консультаций и обмена информацией в сферах, связанных с развитием космических средств.

В прошлом году НАТО приняло решение о выделении 1 миллиарда евро для развития системы спутниковой связи (SATCOM) в течение следующих 15 лет. За обеспечение услугами этой системы всех союзников будет отвечать Агентство связи и информации НАТО, которое будет координировать свою деятельность со странами-поставщиками спутниковых услуг. Такое взаимодействие сделает военную спутниковую связь, который используется в интересах НАТО, более устойчивым, надежным и эффективным.

"Турция является нашим союзником": В НАТО высказались о ситуации в Идлибе

Упомянутый проект заменит предыдущую программу SATCOM, которая оказывала соответствующие услуги союзникам по Альянсу в 2005-2019 годах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, США, Франция, Великобритания, НАТО, SATCOM.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина уточнила свой список на обмен в Минске
02 Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
03 Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха
04 Посольство США выразило благодарность Богдану
05 Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вопрос на контроле Минкульта&quot;: Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR
Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
Новый уровень отношений ЕС с Украиной: Еврокомиссар раскрыл свои планы
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
В Японии возросло количество зараженных коронавирусом
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь