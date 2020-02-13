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"Турция является нашим союзником": В НАТО высказались о ситуации в Идлибе

"Турция является нашим союзником": В НАТО высказались о ситуации в Идлибе
01:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:НАТО требует от режима Асада прекратить убийство мирного населения в Идлибе.

Ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб, является следствием чудовищного насилия против мирного населения со стороны режима Башара Асада, которого поддерживает Россия, и является неприемлемой.

Об этом в среду в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны стран-участниц НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ситуация в Идлибе обсуждалась сегодня в ходе дискуссии. То, что мы видим сейчас, - это последствия ужасающего применения насилия, жестоких атак против гражданского населения и неизбирательных бомбардировок гражданских целей. Мы осудили это, потому что это неприемлемо. Мы призвали режим Асада, поддерживаемый Россией, прекратить все эти атаки, в результате которых гибнут невинные гражданские люди, и в полной мере приобщиться к мирным усилиям под эгидой ООН", - подчеркнул Столтенберг.

Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции

Отвечая на вопрос турецкой прессы, намерено ли НАТО поддержать собственного союзника - Турцию в ее действиях в Сирии, - генеральный секретарь отметил, что Альянс уже предоставляет Турции определенную помощь.

"Турция является нашим союзником. НАТО присутствует в Турции, и предоставляем определенную общую помощь, включая силы, которые усиливают противовоздушные системы страны. Поэтому мы предоставляем поддержку Турции, и мы очень обеспокоены ситуацией в Идлибе", - сказал Столтенберг.

Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года после вывода американских подразделений с северо-востока Сирии, Турция начала в этом регионе военную операцию под названием "Источник мира". В феврале этого года имело место обострение ситуации и боевые столкновения между военными Турции и правительственными силами Асада вокруг столицы провинции, одноименного города Идлиб.

Министр обороны Турции  публично призвал страны НАТО и европейские страны оказать конкретную поддержку для разрешения ситуации в Сирии, в частности, с целью прекращения атак со стороны режима Асада в провинции Идлиб.

Столтенберг: Мы должны отвечать на все угрозы

По сообщениям международных СМИ, жертвами интенсивных военных действий уже стали огромное количество мирных сирийцев.

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Сирия, Турция, НАТО, Башар Асад, Идлиб.
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