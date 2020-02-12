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Среда, 12.02.2020
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Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны
17:31 Сегодня Телеграф Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В Брюсселе Министр обороны Украины провел встречу с Министром национальной обороны Польши.

Правительства Украины и Польши видят перспективу совместного сотрудничества стран.

К такому выводу пришли глава МОУ Андрей Загороднюк с министром нацобороны Польши Мариушем Блащаком на встрече в штаб-квартире НАТО, передает пресс-служба Минобороны.

"Основной темой встречи стало обсуждение текущих направлений сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

Украинская сторона отметила важность участия Польши в процессе получение Украиной партнерства с НАТО.

Загороднюк: Разведение войск на Донбассе имеет исключительно гуманитарное значение

Помимо этого, главы ведомств двух стран поговорили о глобальной подготовке украинских подразделений в рамках "Многонациональной тренировочной миссии – Украины".

Также стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а именно безопасность Азово-Черноморского региона, сотрудничество в технологических проектах, противостояние гибридным угрозам, а также обмен информацией о ситуации с безопасностью в пограничных районах и военно-исторической сфере.

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Все по теме:

Украина, Польша, НАТО, Мариуш Блащак, Андрей Загороднюк.
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