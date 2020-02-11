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Загороднюк: Разведение войск на Донбассе имеет исключительно гуманитарное значение

Загороднюк: Разведение войск на Донбассе имеет исключительно гуманитарное значение
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Министр обороны отметил, что сейчас решается вопрос следующих участков разведения, которые также будут иметь гуманитарное значение.

Разведение войск на линии разграничения на Донбассе не остановит войну, однако оно имеет большое гуманитарное значение, поэтому Украина соглашается на разведение в следующих трех участках. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Первые три точки разведения, которые были, они были подписаны как приложение к протоколам из Минских соглашений и наша страна пошла на это для того, чтобы выполнить Минские соглашения, чтобы дойти до следующих путей возможного мирного урегулирования конфликта. Кроме того, разведение в таких точках, как Золотое и особенно в Станице Луганской, имели гуманитарный сенс. Там идет активное сообщение... С гуманитарной точки зрения это для нас выгодно, как для страны, это стратегически полностью соответствует нашим задачам", - отметил Загороднюк.

В то же время, по его словам, отдельные точки разведения войск на Донбассе войну не остановят, ее может остановить только политическое желание страны-агрессора Российской Федерации выполнить Минские соглашения и уйти с территории Украины. Министр обороны отметил, что сейчас решается вопрос следующих участков разведения, которые также будут иметь гуманитарное значение.

"Гуманитарная составляющая входит в наши стратегические интересы и поэтому мы согласились во время Парижского саммита в нормандском формате рассмотреть еще три точки именно с гуманитарной составляющей. Это для нас не проблема и мы готовы на это. Сейчас эти точки еще не согласованы, поэтому какие они будут мы еще точно сказать не можем, но процесс этот продолжается", - заявил Загороднюк, добавив, что новые участки будут озвучены сразу после их согласования на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Разведения войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области началось 9 ноября 2019 года.

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Ранее, 29 октября 2019 года, начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

26 июня 2019 года украинские военные отошли с позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Каждый раз процесс отвода продолжался всего в течение трех дней. После этого происходил поиск и уничтожения минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

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Донецкая область, Луганская область, Донбасс, Разведение войск, Андрей Загороднюк, Гуманитарное значение.
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