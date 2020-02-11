Загороднюк: Разведение войск на Донбассе имеет исключительно гуманитарное значение

Разведение войск на линии разграничения на Донбассе не остановит войну, однако оно имеет большое гуманитарное значение, поэтому Украина соглашается на разведение в следующих трех участках. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Первые три точки разведения, которые были, они были подписаны как приложение к протоколам из Минских соглашений и наша страна пошла на это для того, чтобы выполнить Минские соглашения, чтобы дойти до следующих путей возможного мирного урегулирования конфликта. Кроме того, разведение в таких точках, как Золотое и особенно в Станице Луганской, имели гуманитарный сенс. Там идет активное сообщение... С гуманитарной точки зрения это для нас выгодно, как для страны, это стратегически полностью соответствует нашим задачам", - отметил Загороднюк.
В то же время, по его словам, отдельные точки разведения войск на Донбассе войну не остановят, ее может остановить только политическое желание страны-агрессора Российской Федерации выполнить Минские соглашения и уйти с территории Украины. Министр обороны отметил, что сейчас решается вопрос следующих участков разведения, которые также будут иметь гуманитарное значение.
"Гуманитарная составляющая входит в наши стратегические интересы и поэтому мы согласились во время Парижского саммита в нормандском формате рассмотреть еще три точки именно с гуманитарной составляющей. Это для нас не проблема и мы готовы на это. Сейчас эти точки еще не согласованы, поэтому какие они будут мы еще точно сказать не можем, но процесс этот продолжается", - заявил Загороднюк, добавив, что новые участки будут озвучены сразу после их согласования на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.
Разведения войск на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области началось 9 ноября 2019 года.
Ранее, 29 октября 2019 года, начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
26 июня 2019 года украинские военные отошли с позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской.
Каждый раз процесс отвода продолжался всего в течение трех дней. После этого происходил поиск и уничтожения минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.