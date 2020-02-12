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Среда, 12.02.2020
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Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции

Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества Украины и Турции
20:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:Глава Министерства обороны Украины провел встречу со своим турецким коллегой.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел первую официальную встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и отметил активизацию военного сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня, 12 февраля, в ходе рабочего визита украинской делегации в штаб-квартиру НАТО, министр обороны Украины Андрей Загороднюк впервые официально провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Андрей Загороднюк отметил активизацию военного сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

В частности, украинский министр подчеркнул важность подписания 3 февраля Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, состоявшегося во время официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Варшава и Киев продолжат сотрудничать в сфере обороны

Кроме того, отмечается, что важным аспектом обсуждения стала инициатива украинской стороны о создании совместной комиссии по вопросам сотрудничества в оборонной сфере, которую турецкие партнеры полностью поддержали.

"Среди перспектив в оборонном сотрудничестве стороны также акцентировали внимание на возможности усиления сотрудничества относительно безопасности в Черноморском регионе, повышение возможностей по противовоздушной обороне в рамках совместного участия в Программе НАТО (Air Situational Data Exchange) с Вооруженными силами Турецкой Республики, а также участие в совместных учениях и интенсификацию диалога на уровне военно-морских сил", - говорится в сообщении Минобороны.

В завершение встречи представители турецкой делегации акцентировали внимание на поддержке Украины в пределах международно признанных границ и непризнании оккупации Крымского полуострова.

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Украина, Турция, Хулуси Акар, Андрей Загороднюк.
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