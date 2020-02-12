Столтенберг: Мы должны отвечать на все угрозы

Новости мира:НАТО готово отвечать на угрозы со стороны России и Китая одновременно.

Североатлантический альянс не может выбирать из различных вызовов, стоящих перед союзниками в сфере безопасности, и должен реагировать сразу на все.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о том, как Альянс на фоне угрозы со стороны России будет отвечать на новые вызовы, исходящие от Китая.

"НАТО должно быть готово отвечать сразу на много вызовов и угроз одновременно. Поэтому мы не должны выбирать, мы должны отвечать на все. Мы все согласились во время встречи в Лондоне, что обязаны отвечать за последствия, которые для нашей безопасности имеет подъем Китая", - сказал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, Китай вскоре станет крупнейшей экономикой мира, уже сейчас он имеет второй по величине оборонный бюджет, вкладывает интенсивные инвестиции в развитие новых военных возможностей.

"Мы видим в этом как вызовы, так и новые возможности, связанные с подъемом Китая, и я поздравляю единство союзников именно в таком видении", - добавил Столтенберг.