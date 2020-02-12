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Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО

Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО
13:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская делегация прибыла в штаб квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического союза.

Делегация Минобороны Украины во главе с ее руководителем Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического совета. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия).

Предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время двухдневного визита запланировано участие Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады при участии генерального секретаря НАТО (29+1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате "QUINT", а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Напомним, готовится распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призиватись на срочную службу.

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НАТО, Минобороны, Штаб-квартира НАТО, Андрей Загороднюк.
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