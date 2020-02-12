Загороднюк прибыл в штаб-квартиру НАТО

Новости Украины:Украинская делегация прибыла в штаб квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического союза.

Делегация Минобороны Украины во главе с ее руководителем Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО, где примет участие в заседании Североатлантического совета. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Сегодня, 12 февраля, делегация Министерства обороны Украины во главе с министром обороны Андреем Загороднюком прибыла с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО (Брюссель, Бельгия).

Предполагается, что глава оборонного ведомства примет участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО "Решительная поддержка" на уровне министров обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время двухдневного визита запланировано участие Загороднюка в рабочем завтраке по приглашению министра национальной обороны Канады при участии генерального секретаря НАТО (29+1), многосторонние встречи с министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США в формате "QUINT", а также ряд двусторонних встреч с министрами обороны государств-членов и генеральным менеджером Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA).

Напомним, готовится распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призиватись на срочную службу.