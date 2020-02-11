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Загороднюк: Никакого обязательного призыва с 18 лет не будет

Загороднюк: Никакого обязательного призыва с 18 лет не будет
04:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Готовится распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призиватись на срочную службу.

Правительство утвердит нормативный акт, которым будет урегулирован вопрос срочной службы в армии юношей 18-19 лет, которые получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, добавив, что обязательный призыв, как и раньше, будет проходить только с 20 лет.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призиватись на срочную службу. Мы издадим распоряжение, — я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, — там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет... Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", - заявил Загороднюк.

Он напомнил, что призыв с 18 лет предусмотрен нынешним законом "О воинской обязанности и военной службе", в то же время на протяжении последних лет, согласно указам Президента, он осуществлялся с 20 лет. Это привело к тому, что в прошлом году около шести тысяч человек 18-19 лет не смогли служить в ВСУ, несмотря на собственное желание. Указ Президента от 16 января 2020 года предоставил им такую возможность.

Загороднюк также сообщил, что в ближайшее время распоряжением Кабинета министров будет определено количество военнослужащих срочной службы, которых призовут в армию в апреле-июне 2020 года.

Кроме того, министр обороны заверил, что отныне министерство будет жестко контролировать военкоматы, чтобы те избавились от пагубной практики забирать в армию юношей, вылавливая их на улицах.

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"Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах", – подчеркнул министр, добавив, что борьба будет продолжаться и с взятками за отсрочку от армии. Президент Украины Владимир Зеленский 16 января 2020 года подписал указ №13/2020 об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году.

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Кабмин, Армия, Призыв, 18 лет, Андрей Загороднюк.
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