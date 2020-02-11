Скачать
Вторник, 11.02.2020
Зеленский назначил государственные стипендии 16 спортсменам
Зеленский назначил государственные стипендии 16 спортсменам
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
У Пеле обострилась депрессия
У Пеле обострилась депрессия
В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом
Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ

Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ
03:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Каждый гражданин (либо государство) сможет обратиться с требованием реализовать своё право на защиту от дезинформации.

Законопроект о дезинформации предусматривает нормы, согласно которым Украина получит право обращаться в международный суд с иском против России за распространение дезинформации. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью изданию "Фокус”.

«У нас нет государственной институции, у которой было бы предусмотренное законом право обратиться в международный суд с иском против России (или конкретного российского телеканала) за распространение дезинформации. А после появления этого закона будет. Потому что документ предусматривает создание уполномоченного по делам информации. И каждый гражданин (либо государство) сможет обратиться к нему с требованием реализовать своё право на защиту от дезинформации», - отметил Потураев.

По его словам, процедура назначения на должность уполномоченного по вопросам информации в законопроекте пока не прописана, но она должна быть прозрачной и конкурсной.

«На мой взгляд, подписывать назначение может Президент или Премьер-министр. Это уже технический момент. Но отдавать выбор человека на такую должность на откуп государственной комиссии, которая занимается подбором кадров на государственную службу, нельзя. Я считаю, что в законе должна быть прописана отдельная прозрачная конкурсная процедура. Так же, как она прописана в законе о НАБУ», - пояснил Потураев.

Говоря о том, кого он видит в этой должности, политик подчеркнул, что подбирать кандидатуру на эту должность нужно «исходя из его личного вклада в становление журналистики и украинских свободных медиа ещё с постсоветских времён».

При этом Потураев признал, что в законопроекте о дезинформации «плохо прописан» раздел об ответственности журналистов за возможное распространение неправдивой информации, предоставленной источниками.

«В нём действительно есть риски. Журналистика расследований очень важна для общества, и надо сделать всё, чтобы её защитить. Но подчеркну, что семь лет лишения свободы за дезинформацию — это хайп. В законопроекте такого нет. Там предусмотрен такой срок наказания за рецидив. В частности, за распространение дезинформации с использованием ботоферм. Я вообще против того, чтобы в данной статье прописывались санкции в виде лишения свободы», - отметил депутат.

Также он прокомментировал идею о создании Ассоциации профессиональных журналистов.

«Авторы законопроекта предлагают журналистам самостоятельно решить: у вас будет только одна профсоюзная организация (например, НСЖУ) или несколько... Согласно этому законопроекту журналисты смогут создать столько профсоюзов, сколько захотят. После этого они делегируют своих представителей в ассоциацию и они уже там будут доказывать, что тот или иной журналист профессионал, даже если сейчас нигде официально не работает. А насчёт аккредитации в госорганы, то сейчас их пресс-службы имеют право отказать журналисту в аккредитации по своему усмотрению. Если же законопроект о дезинформации станет законом, такого права у них не будет», - объяснил политик.

Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января обнародовало проект закона об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации".

27 января представители медийного сообщества и общественных организаций рекомендовали министерству воздержаться от регистрации законопроекта "о дезинформации" в парламенте.

Врио главы Ивано-Франковской обладминистрации назначен замглавы Федорив

Комиссия по журналистской этике обратилась к правительству и МКМС с требованием снять с рассмотрения законопроект по дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. Критические замечания по поводу законопроекта высказали и “Репортеры без границ”.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, РФ, Иск, Законы, Никита Потураев, Закон о дезинформации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
02 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
03 Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой
04 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
Марусе Звиробий избрали меру пресечения
&quot;Уханьский&quot; коронавирус: Минздрав обеспокоен &quot;раздуванием&quot; ксенофобии
Коронавирус: Минздрав обеспокоен ростом ксенофобии
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в &quot;минус&quot;
Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
Рецепт дня: Закусочные слойки &quot;Сердечки&quot; с ветчиной и помидорами
Рецепт дня: Закусочные слойки "Сердечки" с ветчиной и помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь