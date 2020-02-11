Потураев: Закон о дезинформации позволит обратиться в суд с иском против РФ

Новости Украины:Каждый гражданин (либо государство) сможет обратиться с требованием реализовать своё право на защиту от дезинформации.

Законопроект о дезинформации предусматривает нормы, согласно которым Украина получит право обращаться в международный суд с иском против России за распространение дезинформации. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в интервью изданию "Фокус”.

«У нас нет государственной институции, у которой было бы предусмотренное законом право обратиться в международный суд с иском против России (или конкретного российского телеканала) за распространение дезинформации. А после появления этого закона будет. Потому что документ предусматривает создание уполномоченного по делам информации. И каждый гражданин (либо государство) сможет обратиться к нему с требованием реализовать своё право на защиту от дезинформации», - отметил Потураев.

По его словам, процедура назначения на должность уполномоченного по вопросам информации в законопроекте пока не прописана, но она должна быть прозрачной и конкурсной.

«На мой взгляд, подписывать назначение может Президент или Премьер-министр. Это уже технический момент. Но отдавать выбор человека на такую должность на откуп государственной комиссии, которая занимается подбором кадров на государственную службу, нельзя. Я считаю, что в законе должна быть прописана отдельная прозрачная конкурсная процедура. Так же, как она прописана в законе о НАБУ», - пояснил Потураев.

Говоря о том, кого он видит в этой должности, политик подчеркнул, что подбирать кандидатуру на эту должность нужно «исходя из его личного вклада в становление журналистики и украинских свободных медиа ещё с постсоветских времён».

При этом Потураев признал, что в законопроекте о дезинформации «плохо прописан» раздел об ответственности журналистов за возможное распространение неправдивой информации, предоставленной источниками.

«В нём действительно есть риски. Журналистика расследований очень важна для общества, и надо сделать всё, чтобы её защитить. Но подчеркну, что семь лет лишения свободы за дезинформацию — это хайп. В законопроекте такого нет. Там предусмотрен такой срок наказания за рецидив. В частности, за распространение дезинформации с использованием ботоферм. Я вообще против того, чтобы в данной статье прописывались санкции в виде лишения свободы», - отметил депутат.

Также он прокомментировал идею о создании Ассоциации профессиональных журналистов.

«Авторы законопроекта предлагают журналистам самостоятельно решить: у вас будет только одна профсоюзная организация (например, НСЖУ) или несколько... Согласно этому законопроекту журналисты смогут создать столько профсоюзов, сколько захотят. После этого они делегируют своих представителей в ассоциацию и они уже там будут доказывать, что тот или иной журналист профессионал, даже если сейчас нигде официально не работает. А насчёт аккредитации в госорганы, то сейчас их пресс-службы имеют право отказать журналисту в аккредитации по своему усмотрению. Если же законопроект о дезинформации станет законом, такого права у них не будет», - объяснил политик.

Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января обнародовало проект закона об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как "законопроект о дезинформации".

27 января представители медийного сообщества и общественных организаций рекомендовали министерству воздержаться от регистрации законопроекта "о дезинформации" в парламенте.

Комиссия по журналистской этике обратилась к правительству и МКМС с требованием снять с рассмотрения законопроект по дезинформации и начать процесс подготовки законодательных изменений с нуля. Критические замечания по поводу законопроекта высказали и “Репортеры без границ”.