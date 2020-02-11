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Врио главы Ивано-Франковской обладминистрации назначен замглавы Федорив

Врио главы Ивано-Франковской обладминистрации назначен замглавы Федорив
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Временно возложено исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича.

Заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив назначен на должность временно исполняющего обязанности этой же обладминистрации.

Соответствующий указ №44/2020 от 10 февраля за подписью президента Украины Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в тексте документа.

По данным местных СМИ, Федорив приступил к исполнению обязанностей главы обладминистрации еще 22 января, когда на то время глава обладминистрации Денис Шмыгаль отбыл в командировку в Киев в ожидании назначения на новую должность.

Федорив, 1977 г.р., занимал различные должности в Ивано-Франковской обладминистрации с 2001 года, а заместителем главы обладминистрации стал в ноябре 2018 года.

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Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада уволила Шмыгаля с поста главы Ивано-Франковской обладминистрации и назначила его вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. Он заменил на должности Алену Бабак, которая написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Ивано-Франковск, обладминистрация, Виталий Федорив, ВРИО.
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