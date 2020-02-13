Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов

Новости Украины:Секретарь СНБО встретился с представителями Атлантического совета.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с представителями Атлантического совета.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с директором Евразийского центра "Атлантического совета", экс-послом США в Украине Джоном Хербстом и президентом и генеральным директором Фонда США-Россия Селест Уоллендер", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и возможности его дальнейшего развития. Стороны уделили особое внимание ситуации в области безопасности в Европе и мире.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность американской стороне за поддержку нашего государства и последовательную позицию, в частности в вопросах предоставления Украине военной помощи.

"Стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности международных структур в области безопасности и необходимости объединения международных усилий в противостоянии гибридным угрозам. Секретарь СНБО Украины также отметил, что кроме прямой военной агрессии против Украины ведется кибернетическая и информационная война, и не только внутри страны, но и в США и Европе. Данилов акцентировал внимание на необходимости усиления сотрудничества в этой сфере", - добавили в СНБО.

В свою очередь, Хербст уверил в неизменности позиции США относительно необходимости восстановления суверенитета Украины над аннексированным Крымом и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Хербст также отметил, что "сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов", и добавил, что США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути в Европу и в борьбе за восстановление территориальной целостности.

Уоллендер подчеркнула, что поддержка Украины в американском Конгрессе остается неизменной, акцентировав внимание на работе "Атлантического совета" по консолидации усилий "демократов" и "республиканцев" по вопросу помощи и поддержки Украины.