Посольство США выразило благодарность Богдану

Новости Украины:В посольстве США надеются на дальнейшее сотрудничество с новым главой Офиса президента.

Посольство США в Украине благодарит уволенного с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество и выражает надежду на продолжение совместной работы во внедрении реформ в Украине с назначенным на эту должность Андреем Ермаком.

Об этом пресс-служба посольства Штатов написала в своем Twitter-аккаунте.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время", - говорится в сообщении.

Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінимо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020

Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - добавили в посольстве.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.