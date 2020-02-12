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Это его личное мнение: Ермак отреагировал на слова Арахамии о водоснабжении Крыма

Это его личное мнение: Ермак отреагировал на слова Арахамии о водоснабжении Крыма
12:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Андрей Ермак заявил, что никаких переговоров, касательно восстановления подачи воды в Крым, с РФ не велось.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал личным мнением председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии заявление о возможности возобновления водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом Ермак сказал на брифинге в Киеве.

"Что касается заявления Давида Арахамии... у меня также вчера был тяжелый день, я мог только прочитать об этом в Интернете. Я надеюсь, что увижу Давида и спрошу, что он имел в виду", - сказал Ермак.

"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс

"Вчера - это было личное мнение Давида Арахамии", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

На вопрос о том, обсуждал ли он с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопросы возобновления поставок воды в оккупированный Крым, Ермак ответил: "Нет. Никогда".

Как известно, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в оккупированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

Напомним, в Офисе президента заявили о намерении превратить Донбасс в современный экономический хаб и "цветущий край".

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Все по теме:

Крым, Водоснабжение, Слуга народа, Андрей Ермак, Давид Арахамия, Офис Президента.
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