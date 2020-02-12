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Ермак: Мы должны превратить Донбасс в цветущий край

Ермак: Мы должны превратить Донбасс в цветущий край
12:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Офисе президента заявили о намерении превратить Донбасс в современный экономический хаб и "цветущий край".

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении украинской власти превратить Донбасс в современный экономический хаб и "цветущий край". Об этом Ермак сказал на брифинге в Киеве.

"Одним из очень важных факторов является то, что мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать, действительно, цветущий край, край, в котором будет развиваться экономика", - отметил он.

"У нас есть такая мечта, чтобы после окончания войны и возвращения всех территорий, установления контроля над украинской границей, мы хотим сделать там современный экономический хаб. Может, завести какие-то новые технологии, новые бизнесы. Потому что это наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить "вторую жизнь", - добавил Ермак.

Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента

Напомним, Петр Порошенко считает, что перестановки в Офисе президента приближают Украину к капитуляции.

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента, Развитие Донбасса.
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