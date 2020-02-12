Скачать
Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

Порошенко о назначении Ермака: Это шаг к капитуляции Украины

Порошенко о назначении Ермака: Это шаг к капитуляции Украины
09:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Петр Порошенко считает, что перестановки в Офисе президента приближают Украину к капитуляции.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента шагом на встречу к капитуляции Украины перед РФ. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий. 

По мнению Порошенко украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента и не радуют, и не злоутешают. Помимо этого Петр Порошенко считает, что смена руководителя Офиса президента это обмен пос системе шило на мыло, в которой четко заметен курс на капитуляцию.

Бывший президент назвал нынешнюю власть голубами мира, у которых нет мирного плана.

Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана."

Он также напомнил, что Владимир Зеленский поставил свою подпись под документами Минских договоренностей и заявил, что альтернатив Минску так никто и не предложил. 

"В Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск). Альтернативы Минску так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно." - говорит Порошенко. 

Напомним, Глава фракции "Голос" считает, что назначение Ермака может означать, что Донбасс будет приоритетом для ОПУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Андрей Богдан, Андрей Ермак, Европейская солидарность, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
03 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
04 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня всю Украину накроет мокрый снег, будет тепло и ветрено
Сегодня всю Украину накроет мокрый снег, будет тепло и ветрено
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь