Порошенко о назначении Ермака: Это шаг к капитуляции Украины

Новости Украины:Петр Порошенко считает, что перестановки в Офисе президента приближают Украину к капитуляции.

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента шагом на встречу к капитуляции Украины перед РФ. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.

По мнению Порошенко украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление агрессору. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента и не радуют, и не злоутешают. Помимо этого Петр Порошенко считает, что смена руководителя Офиса президента это обмен пос системе шило на мыло, в которой четко заметен курс на капитуляцию.

Бывший президент назвал нынешнюю власть голубами мира, у которых нет мирного плана.

"Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана."

Он также напомнил, что Владимир Зеленский поставил свою подпись под документами Минских договоренностей и заявил, что альтернатив Минску так никто и не предложил.

"В Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск). Альтернативы Минску так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно." - говорит Порошенко.

Напомним, Глава фракции "Голос" считает, что назначение Ермака может означать, что Донбасс будет приоритетом для ОПУ.