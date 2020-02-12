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Среда, 12.02.2020
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Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака

Кадровые перестановки в ОПУ: кто стал пресс-секретарем Ермака
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дарья Заривна возглавила пресс-службу нового главы Офиса президента.

Пресс-секретарем новоизбранного председателя Офиса президента Андрея Ермака стала бывшая шеф-редактор издания l'officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривна.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать", — написала она.

В своем последнем посте в Facebook Дарья Заривна указала, что находится вместе с Ермаком в Офисе президента, указав, что детали и официальный комментарий будут позже.

В Офисе президента прокомментировали смену руководства

Как сообщалось ранее, Зеленский уволил главу Офиса президента Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

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Андрей Ермак, ОПУ, Дарья Заривна.
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