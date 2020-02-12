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Среда, 12.02.2020
Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента
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Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента

Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак, который уже успел назначить себе красивого секретаря, сегодня, 12 февраля, провел брифинг на улице Банковой в Киеве.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о приоритетах своей работы: прекращение войны на Донбассе, комфортная атмосфера и запрет на "телефонное право". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Основным принципом для работы ОП Ермак считает комфортную атмосферу и профессиональную коллективную работу единомышленников, которые уважают друг друга.

"Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг - все будет прозрачно и честно", - пообещал он. Он считает, что многое нужно сделать со стороны коммуникации.

Говоря о направлениях работы в ближайшее время, Ермак отметил, что продолжит предыдущую свою работу по переговорам в Минске. Приоритетным направлением остается прекращение войны на Донбассе.

Внешнеполитические связи также будут в сфере внимания главы ОП. "Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс, и нужно сделать все, чтобы внимание и интерес, которые мы чувствуем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", - сказал он.

По его словам, важным направлением является региональная политика, работа с главами облгосадминистраций.

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 Андрей Ермак заявляет, что у Украины есть четкий план, чтобы местные выборы в конце октября 2020 года могли пройти по всей территории страны.

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля подписал заявление об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность Андрея Ермака, который до этого был помощником главы государства.

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Политика, Банковая, Андрей Ермак, Офис Президента.
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